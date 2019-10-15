Британська поліція наказала припинити кліматичні протести в Лондоні

Британська поліція наказала припинити у Лондоні протести групи Extinction Rebellion після тижня громадянської непокори з боку активістів із зміни клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Будь-які зібрання, пов'язані з Extinction Rebellion... повинна припинити свої акції протесту в Лондоні", - йдеться в повідомленні поліції.

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Поліція заявила, що на протестах за минулий тиждень було затримано 1445 осіб.

Група Extinction Rebellion використовує громадянську непокору, щоб висвітлити ризики, пов'язані зі зміною клімату та прискоренням втрат рослинних і тваринних видів.

"Кліматична та екологічна надзвичайна ситуація не минає, і ми збираємося рішуче протистояти. Ми закликаємо уряд та владу приєднатися до нас, роблячи те саме. Ми не можемо зробити це поодинці", - заявила група у відповідь на оголошення поліції.

Минулого тижня тисячі протестувальників проти зміни клімату виходили на вулиці в містах по всьому світу, почавши два тижні мирної громадянської непокори з вимогою негайних дій щодо скорочення викидів вуглецю та запобігання екологічної катастрофи.