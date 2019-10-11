В аеропорту Лондона чоловік здерся на дах літака на знак протесту проти змін клімату

Паралімпійський медаліст здерся на дах літака British Airways в аеропорту Лондон-Сіті в рамках тривалих протестів групи Extinction Rebellion, яка виступає за боротьбу з кліматичними змінами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Велосипедист-паралімпієць Джеймс Браун, чіпляючись за фюзеляж літака, що прямував в Амстердам, зафільмував себе на даху літака і провів пряму трансляцію в інтернеті.

При цьому він зізнався під час трансляції, що боїться висоти, йому холодно і він сподівається, що його скоро знімуть з даху.

"Вся справа в кліматичній та екологічній кризі. Ми протестуємо проти бездіяльності уряду в питаннях клімату та екології. Вони оголошують кліматичну надзвичайну ситуацію і нічого з цим не роблять", – сказав чоловік.

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Комісар столичної поліції Крессида Дік описала акцію як "безрозсудну, дурну і небезпечну".

Ще один чоловік відмовився сісти на своє місце у літаку, затримавши виліт майже на дві години.

Обидва чоловіки купили квитки на літак і пройшли контроль безпеки аеропорту.

На четвертий день протестів проти зміни клімату, заворушення у Британії зосередилися в аеропорту Лондон-Сіті. Там в цей день затримали близько 50 учасників протестів, які блокували вхід в аеропорт.

Головний виконавчий директор аеропорту Роберт Сінклер сказав, що рейси виконувалися в основному вчасно або з невеликими затримками, хоча два рейси довелося скасувати.