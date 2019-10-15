Британская полиция приказала прекратить климатические протесты в Лондоне

Британская полиция приказала прекратить в Лондоне протесты группы Extinction Rebellion после недели гражданского неповиновения со стороны активистов по изменению климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Любые собрания, связанные с Extinction Rebellion... должны прекратить свои акции протеста в Лондоне", - говорится в сообщении полиции.

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Полиция заявила, что на протестах за прошедшую неделю было задержано 1445 человек.

Группа Extinction Rebellion использует гражданское неповиновение, чтобы предать огласке риски, связанные с изменением климата и ускорением потери растительных и животных видов.

"Климатическая и экологическая чрезвычайная ситуация не проходит, и мы собираемся решительно противостоять. Мы призываем правительство и власть присоединиться к нам, делая то же самое. Мы не можем сделать это в одиночку", - заявила группа в ответ на объявление полиции.

На прошлой неделе тысячи протестующих против изменения климата выходили на улицы в городах по всему миру, начав две недели мирного гражданского неповиновения с требованием немедленных действий по сокращению выбросов углерода и предотвращению экологической катастрофы.