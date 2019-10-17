В армії Естонії російськомовних строковиків примусово навчатимуть естонської
Четвер, 17 жовтня 2019, 10:05
З цього року Сили оборони Естонії запровадили обов'язкові курси естонської мови для тих солдатів-строковиків, які не володіють нею на задовільному рівні. Таких солдатів цьогоріч майже 310 осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
За словами голови прес-служби Сил оборони, майора Арво Їесалу, недостатнє володіння державною мовою викликало проблеми, оскільки навчання і, наприклад, курси водіння відбуваються виключно естонською.
Обов'язкові курси спрямовані і на те, щоб солдати краще розуміли військову справу, а також інтегрувалися в суспільство.
Курси естонської викладають в армії ще з 2016 року, але цьогоріч вони стали обов'язковими.
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