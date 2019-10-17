В армии Эстонии русскоязычных срочников будут принудительно учить эстонскому

С этого года Силы обороны Эстонии ввели обязательные курсы эстонского языка для тех солдат-срочников, которые не владеют им на удовлетворительном уровне. Численность таких солдат в 2019 году составляет почти 310 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам главы пресс-службы Сил обороны, майора Арво Иесалу, недостаточное владение государственным языком вызвало проблемы, поскольку обучение и, например, курсы вождения ведутся исключительно на эстонском.

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Обязательные курсы направлены и на то, чтобы солдаты лучше понимали военное дело, а также интегрировались в общество.

Курс эстонского языка преподают в армии еще с 2016 года, но в этом году он стал обязательным.