В Естонії перевірять всіх українців, які працюють за договорами оренди

Міністерство фінансів Естонії доручило Податково-митному департаменту виділити значну частину своїх контрольних ресурсів для системної перевірки зловживань при наймі працівників з третіх країн за договорами оренди робочої сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Як відомо, в Естонії масово працюють громадяни України, які уклали договір з розташованою в Польщі фірмою, але яка відряджає таких працівників в Естонію для роботи на підставі договору оренди.

У такий спосіб відбувається ухилення від обмежень і заборон, встановлених Законом про іноземців, які регулюють проживання і роботу в Естонії для громадян третіх країн. Крім того, в Естонії не платять податки з орендованої робочої сили", - йдеться в листі міністра фінансів Мартіна Хельме, направленому 1 жовтня в підвідомчий міністерству Податково-митний департамент.

Міністр висловлює побоювання, що в дуже багатьох випадках мова йде про зловживання.

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За його оцінкою, залучення на роботу громадян України таким способом, по суті, не є орендою робочої сили, тому що мова не йде про тимчасове відрядження в Естонію працівника, який працює за кордоном.

"Якщо "підприємство-користувач", яке розташоване в Естонії, саме вербує працівників з України, ці працівники переміщаються безпосередньо між Україною та Естонією, а в Польщі лише оформляють дозвіл на роботу, але жодного дня там не працюють, то мова йде про видимість оренди робочої сили, і, відповідно до Закону про оподаткування, їх фактичним роботодавцем слід вважати "підприємство-користувач", розташоване в Естонії", - написав міністр.

У зв'язку з цим Хельме доручив Податково-митному департаменту направити значну частину своїх контрольних ресурсів на "серйозну і системну перевірку" всіх українців, які працюють в Естонії за договорами оренди, їх роботодавців і підприємств-користувачів для виявлення фіктивних трудових відносин.