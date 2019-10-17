Макрон закликав реформувати "химерну" систему вступу до ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон в середу зажадав змін у системі залучення нових членів до Європейського Союзу, назвавши її "химерною".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

На зустрічі міністрів ЄС у Люксембурзі Франція не дала згоди на початок переговорів про членство із країнами Західних Балкан - Північною Македонією та Албанією. Вона також заблокувала коротку заяву, де було сказано, що ЄС повернеться до цієї теми після саміту лідерів у Брюсселі 17-18 жовтня, повідомляють дипломати.

Деякі країни-члени підтримали Париж у відхиленні переговорів з Албанією, однак уряд Макрона залишився на самоті, блокуючи початок переговорів з Північною Македонією, заявили дипломати. Позиція Франції викликала лють серед деяких інших членів ЄС, і це питання обговорять на саміті. Канцлер Німеччини Ангела Меркель серед тих, хто підштовхує Францію до пом'якшення своєї позиції.

Деякі дипломати ЄС підозрюють Макрона у використанні питання розширення ЄС як важеля для отримання поступок в інших сферах політики. Але на спільній пресконференції з Меркель у французькому місті Тулуза Макрон наполягав, що система приєднання потребує кардинальних змін.

Він дав зрозуміти, що не може прийняти відкриття переговорів з Албанією на цьому етапі, але, схоже, він залишив трохи маневру щодо Північної Македонії.

"Я думаю, що ми повинні реформувати цю процедуру, яка на цей момент незворотна, непрогресивна і неадаптована", - сказав він. "Ми робимо речі, які є химерними ... Ми надаємо візову лібералізацію, право вільно рухатися між нашими країнами, перш ніж ми навіть почнемо переговори".

Макрон навів приклад Албанії, громадяни якої можуть подорожувати до Франції без візи, хоча вона не розпочала переговорів про членство в ЄС.

"Це химерно, як тип відносин", - сказав він.

Він запитав, як він може сказати французам, що "все йде так добре, що ми будемо відкривати переговори" з Албанією, коли "тисячі і тисячі і тисячі" албанців просять притулок у Франції.

Макрон наполягав, що хоче надіслати позитивний сигнал керівникам Північної Македонії та Албанії за їхні зусилля щодо вдосконалення верховенства права та демократичних стандартів в останні роки. Він сказав, що також погоджується з Меркель, що Балкани мають важливе стратегічне значення для ЄС. Але, сказав він, все треба робити за порядком.

"Враховуючи дискусії, які ми мали, я схильний думати, що ми можемо попросити більше часу, щоб навести речі в потрібний лад", - сказав він.

Меркель зі свого боку заявила, що підтримує заклик Франції до реформування процесу приєднання, але зазначила, що існує відкрите питання щодо того, які умови повинні виконати Північна Македонія та Албанія, щоб вони могли розпочати переговори.

"Можливо, є кілька різних нюансів у цьому питанні, але ми поговоримо між сьогодні і завтра про те, як далеко ми можемо просунутися до спільної позиції", - сказала Меркель.

"Все в Раді ЄС повинно бути прийнято одноголосно, тому ми зобов'язані - і це нам вдавалося досить часто - знаходити спільні позиції, і не тільки між Францією та Німеччиною", - додала вона.