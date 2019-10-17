Макрон призвал реформировать "странную" систему вступления в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду потребовал изменений в систему привлечения новых членов в Европейский Союз, назвав ее "странной".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На встрече министров ЕС в Люксембурге Франция не дала согласия на начало переговоров о членстве со странами Западных Балкан - Северной Македонией и Албанией. Она также заблокировала краткое заявление, где было сказано, что ЕС вернется к этой теме после саммита лидеров в Брюсселе 17-18 октября, сообщают дипломаты.

Некоторые страны-члены поддержали Париж в отклонении переговоров с Албанией, однако правительство Макрона осталось в одиночестве, блокируя начало переговоров с Северной Македонией, заявили дипломаты. Позиция Франции вызвала ярость у других членов ЕС, и этот вопрос обсудят на саммите. Канцлер Германии Ангела Меркель была среди тех, кто подталкивает Францию ​​к смягчению своей позиции.

Некоторые дипломаты ЕС подозревают Макрона в использовании вопроса расширения ЕС как рычага для получения уступок в других сферах политики. Но на совместной пресс-конференции с Меркель во французской Тулузе Макрон настаивал, что система присоединения требует кардинальных изменений.

Он дал понять, что не может принять открытие переговоров с Албанией на этом этапе, но, похоже, он оставил немного пространства для маневра по Северной Македонии.

"Я думаю, что мы должны реформировать эту процедуру, которая на данный момент – необратимая, непрогрессивная и неадаптированная", - сказал он. "Мы делаем вещи, которые необычны... Мы предоставляем визовую либерализацию, право свободно перемещаться между нашими странами, прежде чем мы даже начнем переговоры".

Макрон привел пример Албании, граждане которой могут путешествовать во Францию ​​без визы, хотя она не начала переговоров о членстве в ЕС.

"Это странный тип отношений", - сказал он.

Он спросил, как он может сказать французам, что "все идет так хорошо, что мы будем открывать переговоры" с Албанией, когда "тысячи и тысячи и тысячи" албанцев просят убежище во Франции.

Президент спросил, как он может сказать французам, что "все идет так хорошо, что мы будем открывать переговоры" с Албанией, когда "тысячи, и тысячи, и тысячи" албанцев просят убежище во Франции.

Макрон настаивал, что хочет послать позитивный сигнал руководителям Северной Македонии и Албании за их усилия по совершенствованию верховенства права и демократических стандартов в последние годы. Он сказал, что согласен с Меркель, что Балканы имеют важное стратегическое значение для ЕС, но все надо делать по порядку.

"Учитывая дискуссии, которые мы провели, я склонен думать, что мы можем попросить больше времени, чтобы привести дела в порядок", - сказал он.

Меркель со своей стороны заявила, что поддерживает призыв Франции к реформированию процесса присоединения, но отметила, что существует открытый вопрос о том, какие условия должны выполнить Северная Македония и Албания, чтобы они могли начать переговоры.

"Возможно, есть несколько различных нюансов в этом вопросе, но мы поговорим между сегодня и завтра о том, как далеко мы можем продвинуться к общей позиции", - сказала Меркель.

"Все в Совете ЕС должно быть принято единогласно, поэтому мы обязаны - и это нам удавалось довольно часто - находить общие позиции, и не только между Францией и Германией", - добавила она.