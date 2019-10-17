Трамп проведе саміт G7 у своєму гольф-клубі в Флориді

Сполучені Штати, які наступного року є господарями саміту G7, проведуть міжнародну зустріч у гольф-клубі президента Дональда Трампа біля Маямі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News, про це у четвер заявив в.о. глави адміністрації президента США Мік Малвейні.

Обрання National Doral Miami resort місцем проведення саміту напевне викличе критику демократів, які неодноразово критикували Трампа за те, що він змішує політичні справи із власними інтересами. Особливо гостру критику це рішення викличе на тлі розслідування щодо імпічменту Трампу.

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Раніше коментуючи повідомлення ЗМІ Трамп говорив журналістам, що проведення саміту в Майамі буде "справді фантастичним", а його клуб є ідеальним, тому що розташований недалеко від міжнародного аеропорту Майамі, а кожна країна зможе отримати своє "бунгало".

"В Doral у нас є низка чудових будівель - ми називаємо їх бунгало", - сказав Трамп, виступаючи на останньому саміті G7 у Франції.

"Кожна з них має від 50 до 70 дуже розкішних номерів з прекрасним видом. У нас є неймовірні конференц-зали, неймовірні ресторани", - говорив президент США.

Трамп заявив, що його зовсім не турбують етичні наслідки проведення дипломатичних заходів для просування клубу, яким керує його власна компанія.