ЗМІ: Трамп посварився з лідерами G7 через Росію

Президент США Дональд Трамп посварився з іншими лідерами країн Групи семи під час саміту у французькому Біарриці.

Про це пише британське видання The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Під час вечері на офіційному відкритті саміту Трамп наполягав, що для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії необхідна присутність президента РФ.

За даними видання, Трампа підтримав тільки прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Проти виступили всі інші країни, а Японія зберегла нейтралітет.

"На цьому моменті обстановка почала загострюватися, якщо не сказати більше. Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася спільнотою ліберальних демократій, і тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає цьому", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 19 серпня 2019 року на зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання повернення до формату G8 і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.

20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до "Великої сімки", якби хтось висловив таку пропозицію.

У свою чергу Німеччина та Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.

22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Росії до складу "Великої сімки" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.

Також Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску та закликав ЄC "виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Великої сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено".

У свою чергу Туск виступив категорично проти повернення РФ до складу "Великої сімки" та заявив, що вважає більш правильним "запросити Україну, як гостя, на наступну зустріч G7".