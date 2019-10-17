Трамп проведет саммит G7 в своем гольф-клубе в Флориде

Соединенные Штаты, которые в следующем году являются хозяевами саммита G7, проведут международную встречу в гольф-клубе президента Дональда Трампа у Майами.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News, об этом в четверг заявил и.о. главы администрации президента США Мик Малвейни.

Выбор National Doral Miami resort местом проведения саммита наверное вызовет критику демократов, которые неоднократно критиковали Трампа за то, что он смешивает политические дела с собственными интересами. Особенно острую критику это решение вызовет на фоне расследования по импичменту Трампу.

Ранее комментируя сообщения СМИ Трамп говорил журналистам, что проведение саммита в Майами будет "действительно фантастическим", а его клуб является идеальным, так как расположен недалеко от международного аэропорта Майами, а каждая страна сможет получить свое "бунгало".

"В Doral у нас есть ряд замечательных зданий - мы называем их бунгало", - сказал Трамп, выступая на последнем саммите G7 во Франции.

"Каждое из них имеет от 50 до 70 очень роскошных номеров с прекрасным видом. У нас есть невероятные конференц-залы, невероятные рестораны", - говорил президент США.

Трамп заявил, что его совершенно не беспокоят этические последствия проведения дипломатических мероприятий для продвижения клуба, которым руководит его собственная компания.