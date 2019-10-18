ЗМІ: авіація Росії завдала удару по місту в Сирії

Сили режиму Асада і його союзники продовжують атаки на населені пункти в зоні деескалації на північному заході Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Артобстрілів зазнали населені пункти Абу Мекки, Аль-Хіракі на півдні Ідліба, а також селище Урум аль-Кюбра на заході Алеппо - загинули двоє мирних мешканців, йдеться у повідомленні.

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У той же час джерела в рядах опозиції повідомили, що ВКС Росії завдали удару по місту Рекая в Ідлібі. Рекая нині перебуває під контролем "Хаят Тахрір Аль-Шам", яке є найбільшим угрупованням джихадистів на півночі Сирії і значною мірою контролює Ідліб.

Про атаку авіації РФ також повідомляє видання Al Masdar News, головний офіс якого розміщений в Об'єднаних Арабських Еміратах.

17 вересня 2018 року Туреччина і Росія підписали угоду про зону деескалації в Сирії. Відтоді в результаті атак сил режиму Асада і ВКС Росії загинули понад 1,3 тисячі мирних мешканців.