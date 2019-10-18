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СМИ: авиация России нанесла удар по городу в Сирии

Пятница, 18 октября 2019, 12:46

Силы режима Асада и его союзники продолжают атаки на населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Артобстрелам подверглись населенные пункты Абу Мекки, Аль-Хираки на юге Идлиба, а также поселок Урум аль-Кюбра на западе Алеппо - погибли двое мирных жителей, говорится в сообщении.

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В то же время источники в рядах оппозиции сообщили, что ВКС России нанесли удар по городу Рекая в Идлибе. Рекая сейчас находится под контролем "Хаят Тахрир Аль-Шам", крупнейшей группировки джихадистов на севере Сирии, которая в значительной степени контролирует Идлиб.

Об атаке авиации РФ также сообщает издание Al Masdar News, главный офис которого расположен в Объединенных Арабских Эмиратах.

17 сентября 2018 года Турция и Россия подписали соглашение о зоне деэскалации в Сирии. С тех пор в результате атак сил режима Асада и ВКС России погибли более 1,3 тысячи мирных жителей.

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