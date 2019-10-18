Ердоган про резонансний лист Трампа: ми не забули

Президент Туреччини Ердоган засудив лист Дональда Трампа, у якому той сказав турецькому колезі "не бути дурнем" та "крутим хлопцем".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це Ердоган сказав у п'ятницю під час пресконференції щодо угоди про припинення вогню у північній Сирії.

"Лист президента Трампа, який іде врозріз з політичною та дипломатичною ввічливістю, з'явився в засобах масової інформації", - сказав Ердоган.

"Звичайно, ми про нього не забули. Не було б правильним, щоб ми таке забули", - додав він.

У листі від 9 жовтня Трамп вимагав від Ердогана відмовитись від вторгнення у північну Сирію, попереджаючи, що в історії його розглядатимуть як "диявола", якщо "добрі речі не стануться".

Ердоган, згідно з повідомленнями ЗМІ, викинув лист у смітник.

"Задля наших відносин немає сенсу зупинятися на цьому листі", - сказав Ердоган журналістам у п'ятницю.

"Це для нас не пріоритет. Але коли настане час, ми хотіли б, аби всі знали, що ми здійснимо необхідні кроки", - додав він, не уточнивши, якими будуть ці кроки.