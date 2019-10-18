Эрдоган о резонансном письме Трампа: мы не забыли

Президент Турции Эрдоган осудил письмо Дональда Трампа, в котором тот сказал турецкому коллеге "не быть дураком" и "крутым парнем".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом Эрдоган сказал в пятницу во время пресс-конференции по соглашению о прекращении огня в северной Сирии.

"Письмо президента Трампа, которое идет вразрез с политической и дипломатической вежливостью, появилося в средствах массовой информации", - сказал Эрдоган.

"Конечно, мы о нем не забыли. Не было бы правильным, чтобы мы такое забыли", - добавил он.

В письме от 9 октября Трамп потребовал от Эрдогана отказаться от вторжения в северную Сирию, предупреждая, что в истории его будут рассматривать как "дьявола", если "хорошые вещи не произойдут".

Эрдоган, согласно сообщениям СМИ, выбросил письмо в мусорник.

"Для наших отношений нет смысла останавливаться на этом письме", - сказал Эрдоган журналистам в пятницу.

"Это для нас не приоритет. Но когда придет время, мы хотели бы, чтобы все знали, что мы осуществим необходимые шаги", - добавил он, не уточнив, какими будут эти шаги.