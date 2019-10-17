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США і Туреччина домовились про п'ятиденне перемир'я на півночі Сирії

Четвер, 17 жовтня 2019, 20:45

США і Туреччина домовилися про п'ятиденне припинення вогню військами Ердогана в Сирії, щоб курди могли покинути території, де Туреччина розпочала військову операцію.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом повідомив віцепрезидент США Майк Пенс. Його звернення транслювали американські телеканали.

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"Сьогодні Сполучені Штати і Туреччина домовились про припинення вогню в Сирії. Турецька сторона призупинить операцію "Джерело миру" на 120 годин, щоб дозволити вийти силам YPG із постраждалих районів у безпечну зону", - повідомив віцепрезидент США.

За його словами, військова операція буде повністю призупинена до повного виходу курдських формувань.  Він повідомив, що адміністрація США перебуває у контакті з силами SDF та буде сприяти виведенню курдських сил, яке починається прямо зараз.

Пенс заявив, що турецька операція закінчиться, коли сили YPG завершать вихід. За його словами, він провів переговори з керівництвом YPG  щодо їх виходу.

Він додав, що США і Туреччина висловлюють спільну прихильність поразці з ІДІЛ на півночі Сирії.

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Туреччина 9 жовтня розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Туреччина планує переселити 3,6 мільйона сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.

США зазнали різкої міжнародної критики через виведення своїх військ з північної Сирії, оскільки цими діями Вашингтон поставив під удар сирійських курдів, своїх багатолітніх союзників у боротьбі з "Ісламською державою".

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