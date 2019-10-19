У Грузії на лінії окупації з'явилися озброєні особи, МЗС заявило про провокацію

Міністерство закордонних справ Грузії заявило про провокацію у зв'язку з поновленням незаконної "бордерізації" на лінії окупації в районі села Атоці Карельського муніципалітету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Зазначені дії окупаційних сил є навмисною провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в країні. Ця незаконна спроба штучно загострити ситуацію ще більше посилює наявне на місці складне становище з безпекою і правами людини, обмежує вільне пересування місцевого населення і доступ до сільськогосподарських земель", - сказано в заяві.

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Міністерство закордонних справ "закликає Російську Федерацію негайно припинити деструктивні дії, забезпечити вільне пересування місцевих мешканців і виконати свої міжнародні зобов'язання, взяті, зокрема, в рамках Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, підписаної за посередництва ЄС".

На околиці села Атоці 19 жовтня з'явилися озброєні особи. Представники південноосетинської влади привезли на цю територію металеву сітку для встановлення паркану.

Нагадаємо, представники окупаційних сил 21 серпня відновили встановлення стовпчиків у грузинському селі Гугутіанткарі району Горі, біля окупованого Дісеві.

Унаслідок встановлення нового паркану на лінії розмежування у грузинському селі Гугутіанткарі, на території, контрольованій самопроголошеною Південною Осетією, опинилися земельні ділянки з розташованими на них будинками двох місцевих сімей.