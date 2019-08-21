У Грузії окупанти зі спецтехнікою і вертольотом відновили "бордеризацію"

Представники окупаційних сил 21 серпня зранку відновили встановлення стовпчиків у грузинському селі Гугутіанткарі району Горі, біля окупованого Дісеві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Російські окупанти привезли на місце спеціальну техніку. Крім того, уздовж окупаційної лінії в Гугутіанткарі пролетів і вертоліт російських окупантів", - йдеться у матеріалі.

За словами місцевих, витік зрошувального каналу села залишився на території, контрольованій центральною владою Грузії, однак якщо проведення де-факто кордону триватиме по картах, які використовують російські окупанти, населення не виключає, що на окупованій території може виявитися і частина сільського кладовища.

"Від ранку незаконно обгороджують нашу територію. Нам пощастило, що зрошувальний канал, яким користується село, залишається на боці, контрольованому нами. Була небезпека блокування, щоб не було доступу до витоку, але все вирішилося втручанням влади. Вони провели забір за межами витоку і загрози більше немає, але якщо установка паркану триватиме за такою траєкторією, є небезпека, що ще один будинок, будинок Окропірідзе, може виявитися на контрольованій ними території", - каже мешканець Гугутіанткарі Гоча Маргішвілі.

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Однак людям обіцяють, що і цей будинок залишиться на контрольованій ними території.

У селі перебувають представники місії спостерігачів ЄС, яка є єдиним механізмом міжнародного моніторингу на місці. Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані провів телефонну розмову з Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні.



Міністр надав інформацію про останні події на окупаційній лінії і факти обмеження права на вільне пересування для місцевих мешканців. Тбілісі підкреслює важливу роль Євросоюзу в здійсненні політики щодо врегулювання конфлікту.



"З огляду на інциденти, що почастішали на окупаційній лінії в останній період, було наголошено на необхідності обговорення цих питань, як на зустрічах механізму із запобігання інцидентів і реагування на них, так і в рамках наступного раунду Женевських переговорів. У цьому контексті було наголошено на важливості приїзду спеціального представника ЄС у Грузію і знайомства з ситуацією на місці", - йдеться в заяві МЗС.



Верховний представник ЄС ще раз підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

Унаслідок встановлення нового паркану на лінії розмежування у грузинському селі Гугутіанткарі, на території, контрольованій самопроголошеною Південною Осетією, опинилися земельні ділянки з розташованими на них будинками двох місцевих сімей. За добу 17-18 серпня ФСБ Росії викрала вісьмох громадян Грузії.