Естонія вислала громадянина України: не зміг пояснити причини перебування

Служба прикордонного і міграційного нагляду Естонії винесла рішення вислати з країни громадянина України 1990 року народження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Українець не зміг достовірно пояснити причини перебування в країні. Крім цього, чоловік був визнаний винним в тому, що водив машину в стані алкогольного сп'яніння.

Поліція також встановила, що чоловік не клопотав про отримання дозволу на роботу в Естонії.

"Зібрані поліцією докази вказують на те, що подальше його перебування в Естонії становить небезпеку громадському порядку не тільки Естонії, а й країнами Шенгенської зони", - зазначає видання.

Служба прикордонного і міграційного нагляду достроково припинила термін перебування українця в Естонії і Шенгенській зоні. Також йому оформили припис залишити Естонію протягом 7 днів і заборонили в'їжджати в протягом двох років.

Нагадаємо, 21 вересня п'ятеро громадян України після прильоту в аеропорт Таллінна отримали постанову про заборону на в'їзд до Естонії.