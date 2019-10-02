В Эстонии проверят всех украинцев, работающих по договорам аренды

Министерство финансов Эстонии поручило Налогово-таможенному департаменту выделить значительную часть своих контрольных ресурсов для системной проверки злоупотреблений при найме работников из третьих стран по договорам аренды рабочей силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Как известно, в Эстонии массово работают граждане Украины, заключившие договор с находящейся в Польше фирмой, которая командирует таких работников в Эстонию для работы на основании договора аренды.

Таким способом происходит уклонение от ограничений и запретов, установленных Законом об иностранцах, которые регулируют проживание и работу в Эстонии для граждан третьих стран. Кроме того, в Эстонии не платят налоги с арендуемой рабочей силы", - говорится в письме министра финансов Мартина Хельме, направленном 1 октября в подведомственный министерству Налогово-таможенный департамент.

Министр выражает опасение, что в очень многих случаях речь идет о злоупотреблении. По его оценке, привлечение на работу граждан Украины таким способом, по сути, не является арендой рабочей силы, потому что речь не идет о временной командировке в Эстонию работника, работающего за границей.

Читайте также Эстония выслала гражданина Украины: не смог объяснить причины пребывания

"Если находящееся в Эстонии "предприятие-пользователь" само вербует работников с Украины, эти работники перемещаются непосредственно между Украиной и Эстонией, а в Польше лишь оформляют разрешение на работу, но ни одного дня там не работают, то речь идет о видимости аренды рабочей силы, и, согласно Закону о налогообложении, их фактическим работодателем следует считать находящееся в Эстонии "предприятие-пользователь", - написал министр.

В связи с этим Хельме поручил Налогово-таможенному департаменту направить существенную часть своих контрольных ресурсов на "серьезную и системную проверку" всех украинцев, работающих в Эстонии по договорам аренды, их работодателей и предприятий-пользователей для выявления фиктивных трудовых отношений.