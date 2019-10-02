Путін: РФ готова підписати транзитний контракт з Україною на основі законів ЄС

Президент Росії Владімір Путін заявив, що Росія готова підписати контракт з Україною щодо транзиту газу на основі європейського законодавства, якщо Україна імплементує його до кінця року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час Російського енергетичного тижня.

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"Якщо ж ні, що цілком ймовірно, Росія готова продовжити діючий контракт на прокачування газу", - сказав він.

При цьому Путін підкреслив, що прокачування газу по Україні повинна бути економічно доцільною.

Нагадаємо, під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу у вересні Україна, РФ та ЄС погодили в принципі, що майбутній контракт базуватиметься на законах і правилах ЄС, повідомив за підсумками віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

Щодо тривалості контракту, об’ємів та тарифів домовленості наразі немає. Переговори на політичному рівні продовжаться у жовтні.