Путин: РФ готова подписать транзитный контракт с Украиной на основе законов ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова подписать контракт с Украиной о транзите газа на основе европейского законодательства, если Украина имплементирует его до конца года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал во время Российской энергетической недели.

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"Если же нет, что вполне вероятно, Россия готова продлить действующий контракт на прокачку газа", - сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что прокачка газа через Украину должна быть экономически целесообразной.

Напомним, во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС, сообщил по итогам вице-президент Еврокомиссии Шефчович.

По длительности контракта, объемах и тарифах договоренности пока нет. Переговоры на политическом уровне продолжатся в октябре.