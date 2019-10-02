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Президентка Хорватії спробує переобратися на другий термін

Середа, 2 жовтня 2019, 17:13

Президентка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович офіційно заявила, що балотуватиметься на другий термін під час президентських виборів, які, як очікується, відбудуться до кінця року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Грабар Кітарович у середу заявила, що заручилася підтримкою правлячої партії Хорватський демократичний союз. Опонентами консервативного президента є колишній лівий прем'єр-міністр Зоран Міланович та популярний співак Мирослав Скоро.

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Опитування свідчать про те, що жоден з кандидатів не набере більше половини голосів, необхідних для прямої перемоги, і можливий другий тур. Дата виборів ще не встановлена.

Колінда Грабар-Кітарович – чинна президентка Хорватії з 19 лютого 2015 року, перша жінка на посту президента країни.

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