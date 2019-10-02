Президент Хорватии попытается переизбраться на второй срок

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович официально заявила, что будет баллотироваться на второй срок во время президентских выборов, которые, как ожидается, состоятся до конца года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Грабар-Китарович в среду заявила, что заручилась поддержкой правящей партии Хорватский демократический союз.

Оппонентами консервативного президента является бывший левый премьер-министр Зоран Миланович и популярный певец Мирослав Скоро.

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Опросы свидетельствуют о том, что ни один из кандидатов не наберет более половины голосов, необходимых для прямой победы, и возможен второй тур. Дата выборов еще не установлена.

Грабар-Китарович - действующий президент Хорватии с 19 февраля 2015 года, первая женщина на посту президента страны.