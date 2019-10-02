Франція вітає узгодження "формули Штайнмаєра": є умови для "нормандського саміту"

У Франції привітали прогрес Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу і узгодження саміту "нормандської четвірки".

Про це заявив представник МЗС Франції на щоденному брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, конструктивна атмосфера переговорів з участю Росії, України, ОБСЄ і представників непідконтрольних Києву районів Донбасу на зустрічі в Мінську "призвела до деякого прогресу у реалізації Мінських угод".

"Франція вітає ці успіхи, чому сприяли інтенсивні переговори, проведені в останні тижні в так званому нормандському форматі між Францією, Німеччиною, Україною і Росією. Зараз назріли умови для майбутнього проведення в Парижі зустрічі глав держав та урядів у нормандському форматі з метою досягнення прогресу в напрямку стійкого врегулювання конфлікту в Україні" - сказав представник МЗС Франції.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що дата зустрічі "нормандської четвірки" узгоджується.

Нагадаємо, Тристороння контактна група у Мінську узгодила остаточний текст "формули Штайнмаєра" у редакції, запропонованій у вересні.

Текст формули раніше оприлюднив глава МЗС Вадим Пристайко. Вона регулює, коли має запрацювати закон про особливий статус ОРДЛО.

Детальніше читайте у статті - "Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ".