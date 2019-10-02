Франция приветствует согласование "формулы Штайнмайера": есть условия для "нормандского саммита"

Во Франции приветствовали прогресс Трехсторонней контактной группы по Донбассу и согласование саммита "нормандской четверки".

Об этом заявил представитель МИД Франции на ежедневном брифинге, сообщает "Европейская правда".

По его словам, конструктивная атмосфера переговоров с участием России, Украины, ОБСЕ и представителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса на встрече в Минске "привела к некоторому прогрессу в реализации Минских соглашений".

"Франция приветствует эти успехи, чему способствовали интенсивные переговоры, проведенные в последние недели в так называемом нормандском формате между Францией, Германией, Украиной и Россией. Сейчас назрели условия для будущего проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате с целью достижения прогресса в направлении устойчивого урегулирования конфликта в Украине", - сказал представитель МИД Франции.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что дата встречи "нормандской четверки" согласуется.Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала окончательный текст "формулы Штайнмайера" в редакции, предложенной в сентябре.

Текст формулы ранее обнародовал глава МИД Вадим Пристайко. Она регулирует, когда должен заработать закон об особом статусе ОРДЛО.

Подробнее читайте в статье - "Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск".