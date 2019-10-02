Меркель: саміт "нормандської четвірки" пройде в Парижі, дату визначають

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що передумови для саміту "нормандської четвірки" створені і він відбудеться у Парижі.

Про це вона сказала на пресконференції в Берліні, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, передумов для скасування санкцій немає, але є передумови для проведення саміту.

"Саме тому зараз можна сказати лише, що ми не можемо знімати санкції, але є передумови для зустрічі на рівні глав держав і урядів. Це підкреслили всі сторони" – сказала Меркель.

Вона повідомила, що саміт пройде в Парижі.

"Ми підбираємо дату", - зазначила канцлерка.

Нагадаємо, 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.

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