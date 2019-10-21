Іспанія перепоховає диктатора Франко 24 жовтня, за три тижні до виборів

Іспанська влада 24 жовтня перемістить останки диктатора Франсіско Франко з мавзолею, де він зараз похований, до могили на громадському кладовищі в Мадриді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Довгоочікувана дата була оголошена в понеділок після того, як Верховний суд Іспанії минулого місяця відкинув низку заперечень від сім'ї Франко, які намагалися зупинити ексгумацію.

У четвер останки будуть переміщені на державне кладовище в 20 кілометрах на північ від Мадрида, де Франко поховають поруч із дружиною.

"Ексгумація та перепоховання буде здійснено в приватному порядку у присутності його родини", - заявила міністр юстиції Долорес Дельгадо.

Франко похований у величезній базиліці, вирізаній у горі в 50 кілометрах від Мадрида. У державному мавзолеї він похований з десятками тисяч загиблих в результаті громадянської війни.

Уряд стверджує, що колишнього диктатора не можна розміщувати десь, де його можна буде прославляти.

Переміщення останків Франко стало пріоритетом для соціалістичного уряду Педро Санчеса. Наступного місяця соціалісти братимуть участь у дострокових виборах після того, як Санчесу не вдалося сформувати уряд, незважаючи на те, що він отримав більшість голосів на виборах у квітні.