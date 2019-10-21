Испания перезахоронит диктатора Франко 24 октября, за три недели до выборов

Испанские власти 24 октября переместят останки диктатора Франсиско Франко из мавзолея, где он сейчас похоронен, в могилу на общественном кладбище в Мадриде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Долгожданная дата была объявлена ​​в понедельник после того, как Верховный суд Испании в прошлом месяце отверг ряд возражений семьи Франко, которые пытались остановить эксгумацию.

В четверг останки будут перемещены на государственное кладбище в 20 километрах к северу от Мадрида, где Франко похоронят рядом с женой.

"Эксгумация и перезахоронение будет осуществлено в частном порядке в присутствии его семьи", - заявила министр юстиции Долорес Дельгадо.

Франко похоронен в огромной базилике, вырезанной в горе в 50 километрах от Мадрида. В государственном мавзолее он похоронен с десятками тысяч погибших в результате гражданской войны.

Правительство утверждает, что останки бывшего диктатора нельзя размещать там, где его можно будет прославлять.

Перемещение останков Франко стало приоритетом для социалистического правительства Педро Санчеса. В следующем месяце социалисты будут участвовать в досрочных выборах, после того как Санчесу не удалось сформировать правительство, несмотря на то, что он получил большинство голосов на выборах в апреле.