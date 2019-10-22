Визнання Голодомору в Німеччині: посол хоче переформатування двосторонньої комісії

Посол України у Німеччині Андрій Мельник вважає вкрай незадовільною роботу Німецько-української історичної комісії та наполягає на переформатуванні її діяльності.

Як пише "Європейська правда", про це Мельник заявив у коментарі "Укрінформу" після розгляду в комітеті з петицій німецького Бундестагу питання визнання Голодомору геноцидом.

"Я можу про це відверто сказати, ми незадоволені роботою двосторонньої Німецько-української історичної комісії. Мало того, що ми незадоволені, ми розчаровані так званою роботою цієї комісії упродовж останніх чотирьох років", - сказав посол.

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Причому, зауважив він, це стосується навіть не стільки німецької частини, скільки української. За оцінкою Мельника, за останні чотири роки українська частина комісії була фактично бездіяльна.

"Мої письмові звернення, дзвінки до співголови комісії, пана Ярослава Грицака, з проханням висловити думку якщо не всієї комісії, то принаймні її української частини напередодні розгляду такого питання, як зараз (визнання Голодомору геноцидом), залишилися без відповіді протягом численних тижнів. Я вважаю таку позицію безвідповідальною. І ми зараз будемо намагатися порушити питання, щоб робота комісії була повністю переформатована", - заявив посол.

Мельник додав, що минулого тижня мав у Мюнхені спеціальну зустріч з цього приводу з німецьким співголовою комісії професором Мартіном Шульце Весселем ,"аби порушити прямим текстом це незадоволення української сторони щодо її роботи".

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Діяльність комісії, за словами посла, обмежується однією конференцією на рік, на якій обговорюють другорядні питання, а проблеми ключового значення — Голодомор, історична пам’ять у Німеччині про жертв-українців — залишаються поза увагою.

Нагадаємо, 21 жовтня комітет німецького Бундестагу почав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Наприкінці травня петиція із відповідним закликом до німецького парламенту набрала необхідний мінімум у 50 тисяч голосів для її розгляду.

Проте МЗС Німеччини виступило проти того, аби німецький Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом українського народу.