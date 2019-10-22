Признание Голодомора в Германии: посол хочет переформатирования двусторонней комиссии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает крайне неудовлетворительной работу Немецко-украинской исторической комиссии и настаивает на переформатировании ее деятельности.

Как пишет "Европейская правда", об этом Мельник заявил в комментарии "Укринформу" после рассмотрения в комитете по петициям немецкого Бундестага вопроса о признании Голодомора геноцидом.

"Я могу об этом откровенно сказать, мы недовольны работой двусторонней Немецко-украинской исторической комиссии. Мало того, что мы не удовлетворены, мы разочарованы так называемой работой этой комиссии на протяжении последних четырех лет", - сказал посол.

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Причем, отметил он, это касается даже не столько немецкой части, сколько украинской. По оценке Мельника, последние четыре года украинская часть комиссии фактически бездействует.

"Мои письменные обращения, звонки сопредседателю комиссии, Ярославу Грицаку, с просьбой высказать мнение если не всей комиссии, то по крайней мере ее украинской части накануне рассмотрения такого вопроса, как сейчас (признание Голодомора геноцидом), остаются без ответа в течение многих недель. Я считаю такую позицию безответственной. И мы сейчас будем пытаться поставить вопрос, чтобы работа комиссии была полностью переформатирована", - заявил посол.

Мельник добавил, что на прошлой неделе провел в Мюнхене специальную встречу по этому поводу с немецким сопредседателем комиссии профессором Мартином Шульце Весселем, "чтобы выразить прямым текстом это недовольство украинской стороны относительно ее работы".

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Деятельность комиссии, по словам посла, ограничивается одной конференцией в год, на которой обсуждают второстепенные вопросы, а проблемы, имеющие ключевое значение - Голодомор, историческая память в Германии о жертвах-украинцах, - остаются без внимания.

Напомним, 21 октября комитет немецкого Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа. В конце мая петиция с соответствующим призывом к немецкому парламенту набрала необходимый минимум в 50 тысяч голосов для его рассмотрения.

Однако МИД Германии выступил против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом украинского народа.