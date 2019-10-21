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У Бундестазі почали розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом

Понеділок, 21 жовтня 2019, 14:31

Комітет німецького Бундестагу почав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Історичний день: Петиційний комітет Бундестагу розпочав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу", - написав він.

Нагадаємо, наприкінці квітня на сайті парламенту Німеччини з’явилася петиція щодо визнання Голодомору в Україні геноцидом.  У її тексті йдеться, що німецький Бундестаг, як і органи влади 23 уряди інших країн світу, має визначити, що Голодомор в Україні в 1932-1933 роках - це геноцид українського народу, спричинений радянським режимом під керівництвом Сталіна.

Наприкінці травня петиція набрала необхідний мінімум у 50 тисяч голосів для розгляду її парламентом.

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Німеччина
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