У Бундестазі почали розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом

Комітет німецького Бундестагу почав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Історичний день: Петиційний комітет Бундестагу розпочав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу", - написав він.

Історичний день: Петиційний комітет Бундестагу розпочав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу pic.twitter.com/a0GMIZOyeM — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 21, 2019

Нагадаємо, наприкінці квітня на сайті парламенту Німеччини з’явилася петиція щодо визнання Голодомору в Україні геноцидом. У її тексті йдеться, що німецький Бундестаг, як і органи влади 23 уряди інших країн світу, має визначити, що Голодомор в Україні в 1932-1933 роках - це геноцид українського народу, спричинений радянським режимом під керівництвом Сталіна.

Наприкінці травня петиція набрала необхідний мінімум у 50 тисяч голосів для розгляду її парламентом.