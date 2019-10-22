Єврокомісія погодила вступ Хорватії у Шенгенську зону - ЗМІ

Через шість років після вступу Хорватії до Європейського Союзу балканська країна отримала зелене світло від Європейської комісії на приєднання до Шенгенської зони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Очікується, що рішення про це буде оприлюднено у вівторок, зазначило джерело, обізнане в цьому питанні.

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У Європейській комісії прокоментували, що робота із завершеннями всіх оцінок щодо приєднання Хорватії "просувається добре", і що Хорватія повинна стати повноправним членом Шенгенської зони, "як тільки будуть виконані всі критерії".

Хорватія стала останньою країною, що приєдналася до ЄС.

Підтримати приєднання Хорватії до Шенгену повинна ще Європейська рада.

Раніше Словенія пригрозила заблокувати вступ Хорватії до Шенгену через прикордонну суперечку.