Словенія погрожує заблокувати приєднання Хорватії до Шенгену

Міністр закордонних справ Словенії заявив, що Хорватія повинна виконати арбітражне рішення, пов'язане з кордоном зі Словенією. Заява надійшла у відповідь на новину про те, що Єврокомісія 16 жовтня дасть Хорватії зелене світло для вступу до Шенгенської зони.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"Верховенство закону - один із ключових стандартів, якого повинні дотримуватися держави, які мають намір укласти Шенгенську угоду. І це передбачає дотримання та виконання міжнародних угод та рішень міжнародних судів", - заявив у Нью-Йорку міністр закордонних справ Словенії Міро Церар.

Досі чотири країни-члени ЄС не входять до Шенгенської зони - це Болгарія, Хорватія, Кіпр та Румунія.

2009 року Хорватія та Словенія домовилися покластися на міжнародний арбітраж, щоб вирішити суперечку щодо клаптика землі та морського кордону на північній Адріатиці та розблокувати переговори про приєднання Хорватії до ЄС.

Читайте також Нідерланди блокують вступ Болгарії до Шенгену

Але Хорватія вийшла з арбітражного процесу після того, як ЗМІ повідомили, що між словенським суддею в спеціальному арбітражному суді та словенським представником відбулися таємні розмови.

Словенців турбує той факт, що прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, чия партія належить до ЄНП в Європейському парламенті, буде лобіювати питання Хорватії на зустрічі в четвер з чинним головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером. Любляна завжди вказувала пальцем на членство в ЄНП Юнкера та Пленковича.

Як відомо, згідно з рішенням арбітражного суду в Гаазі, Словенії відійшли три чверті площі Піранської затоки, також вона отримала право вільного проходу до міжнародних вод через хорватські територіальні води в Адріатичному морі. Також згідно з рішенням арбітражного суду, чотири села мають перейти до Хорватії.

У березні торік Словенія передала Єврокомісії лист, в якому виклала суть своїх претензій до Хорватії через невиконання нею рішення арбітражу щодо кордону.