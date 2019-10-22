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Еврокомиссия согласовала вступление Хорватии в Шенгенскую зону – СМИ

Вторник, 22 октября 2019, 13:59

Через шесть лет после вступления Хорватии в Европейский Союз балканская страна получила зеленый свет от Европейской комиссии на присоединение к Шенгенской зоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Ожидается, что решение об этом будет обнародован во вторник, отметил источник, осведомленный в этом вопросе.

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В Европейской комиссии прокомментировали, что работа по завершению всех оценок о присоединении Хорватии "продвигается хорошо" и что Хорватия должна стать полноправным членом Шенгенской зоны, "как только будут выполнены все критерии".

Хорватия стала последней страной, присоединившейся к ЕС.

Поддержать присоединение Хорватии к Шенгену должен еще Европейский совет.

Ранее Словения пригрозила заблокировать вступление Хорватии в Шенген из-за пограничного спора.

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