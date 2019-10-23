У Трампа чекали від Зеленського заяви щодо Байденів в ефірі СNN

Президент Трамп хотів, щоб президент Володимир Зеленський виступив із публічною заявою перед пресою про розслідування щодо Байденів — в іншому разі Україна ризикувала залишитись без військової допомоги США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив повірений у справах США в Україні Вільям Тейлору у вступній промові під час закритих слухань у Палаті представників США щодо імпічменту Дональду Трампу.

Тейлор зазначив, що Трамп наполягав, аби Зеленський вийшов до преси і сказав, що він відкриває розслідування щодо Байдена, а також щодо втручання у вибори 2016 року. За його словами, це повідомлення українській владі передав посол США в ЄС Гордон Сондланд.

"Сондланд сказав, що розмовляв із Зеленським та Єрмаком, і сказав їм: якщо президент Зеленський не зробить цього чітко і публічно, то ми опиняємося "у глухому куті". Як я зрозумів, "глухий кут" означає, що Україна не отримає такої потрібної військової допомоги", - заявив Тейлор. На цей момент США вже заморозили військову допомогу Україні.

Сондланд, за словами Тейлора, заявив, що президент Зеленський погодився зробити публічну заяву в інтерв'ю CNN.

"Я намагався перевірити через Данилюка, чи Зеленський не планував давати таке інтерв'ю ЗМІ. Данилюк спочатку, 12 вересня, підтвердив, що не планує – та вранці 13 вересня на зустрічі в кабінеті президента Зеленського я відчув, що Єрмак почувається незручно, відповідаючи на це запитання. Тому я знову попросив Данилюка підтвердити, що інтерв'ю CNN не буде, що він і зробив", - розповів повірений у справах США в Україні.

Тейлор сказав, що вважає божевіллям відмову в безпековій допомозі заради сприяння в політичній кампанії, а "українці не винні Трампу нічого".

Читайте повний текст свідчень Тейлора: "Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора".