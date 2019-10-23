У Трампа ждали от Зеленского заявления по Байденам в эфире СNN

Президент Трамп хотел, чтобы президент Владимир Зеленский выступил с публичным заявлением перед прессой о расследовании по Байдену - иначе Украина рисковала остаться без военной помощи США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во вступительной речи при закрытых слушаний в Палате представителей США по импичменту Дональду Трампу.

Тейлор отметил, что Трамп настаивал, чтобы Зеленский вышел к прессе и сказал, что он открывает расследование в отношении Байдена, а также о вмешательстве в выборы 2016 года. По его словам, это сообщение украинской власти передал посол США в ЕС Гордон Сондланд.

"Сондланд сказал, что разговаривал с Зеленским и Ермаком, и сказал им: если президент Зеленский не сделает этого четко и публично, то мы оказываемся "в тупике". Как я понял, "тупик" означает, что Украина не получит такой нужной военной помощи", - заявил Тейлор. На данный момент США уже заморозили военную помощь Украине.

Сондланд, по словам Тейлора, заявил, что президент Зеленский согласился сделать публичное заявление в интервью CNN.

"Я пытался проверить через Данилюка, или Зеленский не планировал давать такое интервью СМИ. Данилюк сначала, 12 сентября, подтвердил, что не планирует - и утром 13 сентября на встрече в кабинете президента Зеленского я почувствовал, что Ермак чувствует себя неудобно, отвечая на этот вопрос. Поэтому я снова попросил Данилюка подтвердить, что интервью CNN не будет, что он и сделал", - рассказал поверенный в делах США в Украине.

Тейлор сказал, что считает безумием отказ в помощи по безопасности ради содействия в политической кампании, а "украинцы не должны Трампу ничего".

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