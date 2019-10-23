Поліція Албанії заявила про іранську воєнізовану мережу в країні

Поліція Албанії заявила про виявлення іранської воєнізованої мережі, яка нібито планувала напади на вигнаних членів іранського угруповання, яка прагне повалити уряд в Тегерані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Начальник поліції Арді Веліу заявив, що в іноземному крилі Революційної гвардії Ірану діє "активний терористичний осередок", націлений на членів "Організації моджахедів іранського народу" (MEK) в Албанії.

Він не сказав, в чому полягає передбачувана змова і чи були проведені будь-які арешти.

У заяві поліції стверджувалося, що двоє високопоставлених іранських чиновників керували мережею з Тегерана. Також повідомляється, що мережа імовірно була пов'язана з організованими злочинними угрупованнями в Туреччині і використовувала колишнього члена MEK для збору інформації в Албанії.

Веліу сказав, що ще один запланований напад на групу в Албанії з боку іранських урядових агентів було зірвано в березні.

Минулого року Албанія вислала посла Ірану і ще одного іранського дипломата у зв'язку з ймовірною незаконною діяльністю, що загрожує безпеці Албанії.

"Організація моджахедів іранського народу" оголошена поза законом в Ірані і була в списку терористичних організацій Державного департаменту США до 2012 року. Близько 2500 її членів переїхали в Албанію з Іраку в 2014 році.