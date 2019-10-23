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Полиция Албании заявила об иранской военизированной сети в стране

Среда, 23 октября 2019, 17:58

Полиция Албании заявила об обнаружении иранской военизированной сети, которая якобы планировала нападения на изгнанных членов иранской группировки, стремящейся свергнуть правительство в Тегеране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Начальник полиции Арди Велиу заявил, что в иностранном крыле Революционной гвардии Ирана действует "активная террористическая ячейка", нацеленная на членов "Организации моджахедов иранского народа" (MEK) в Албании.

Он не сказал, в чем заключается предполагаемый заговор, и были ли произведены какие-либо аресты.

В заявлении полиции утверждалось, что два высокопоставленных иранских чиновника курировали сеть из Тегерана. Также сообщается, что сеть предположительно была связана с организованными преступными группировками в Турции и использовала бывшего члена MEK для сбора информации в Албании.

Велиу сказал, что еще одно запланированное нападение на группу в Албании со стороны иранских правительственных агентов было сорвано в марте.

В прошлом году Албания выслала посла Ирана и еще одного иранского дипломата в связи с предполагаемой незаконной деятельностью, угрожающей безопасности Албании.

"Организация моджахедов иранского народа" объявлена вне закона в Иране и была в списке террористических организаций Государственного департамента США до 2012 года. Около 2500 ее членов переехали в Албанию из Ирака в 2014 году.

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