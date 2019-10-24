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У Швеції оштрафували російського капітана, який п’яним посадив судно на мілину

Четвер, 24 жовтня 2019, 16:35

Шведський суд вирішив оштрафувати російського капітана судна Baltic Carrier, яке у вересні сіло на мілину біля берегів міста Хелсінгборг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Sydsvenskan.

Суд вирішив присудити капітанові 100 денних штрафів у розмірі 50 шведських крон кожний (4,6 євро).

Разом з тим, чоловіка звільнили від виплати цих коштів з огляду на час проведений ним під арештом.

Наприкінці вересня шведський суд арештував капітана вантажного судна Baltic Carrier на два тижні.

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80-метрове судно прямувало з Калінінграда до Лідчепінга, коли 24 вересня сіло на мілину. Всі члени його екіпажу були росіянами.

Причиною аварії стало те, що капітан заснув під час управління кораблем. Він також визнав, що вживав алкоголь, але наполягав на тому, що це було не менше як за сім годин до інциденту, і йдеться про "одне-два пива".

Зазначається, що схожі інциденти не рідкість для регіону. З 1985 року на мілину поблизу Хелсінгборга сідали 13 суден. У п’яти випадках це трапилося через те, що відповідальна особа засинала на посту. У трьох випадках ішлося про управління кораблем у нетверезому стані.

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