У Швеції на мілину сіло судно через п’яного російського капітана, який заснув

Біля берегів Швеції поблизу міста Гельсінгборг сіло на мілину вантажне судно з російським екіпажем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал SVT.

Інцидент стався після 21.00 у вівторок. 82-метрове судно, зареєстроване в Гібралтарі, прямувало з Калінінграда в Лідчепінг. Всі члени екіпажу судна – росіяни.

Зазначається, що капітан намагався здати назад після контакту судна з землею, однак його спроби були безуспішні.

"Капітан заснув і тепер підозрюється в управлінні судном в нетверезому стані та недбалості. Він перебуває під слідством" - повідомили в береговій охороні Швеції.

На борту корабля перебували семеро людей, ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, рік тому російського капітана вантажного судна BBC Lagos засудили у Швеції до чотирьох місяці за гратами за керування кораблем у стані алкогольного сп'яніння.

130-метрове вантажне судно BBC Lagos з 5 тисячами тонн пшениці на борту сіло на мілину 3 серпня неподалік від Гельсінгборга.