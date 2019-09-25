У Швеції на мілину сіло судно через п’яного російського капітана, який заснув
Біля берегів Швеції поблизу міста Гельсінгборг сіло на мілину вантажне судно з російським екіпажем.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал SVT.
Інцидент стався після 21.00 у вівторок. 82-метрове судно, зареєстроване в Гібралтарі, прямувало з Калінінграда в Лідчепінг. Всі члени екіпажу судна – росіяни.
Зазначається, що капітан намагався здати назад після контакту судна з землею, однак його спроби були безуспішні.
"Капітан заснув і тепер підозрюється в управлінні судном в нетверезому стані та недбалості. Він перебуває під слідством" - повідомили в береговій охороні Швеції.
На борту корабля перебували семеро людей, ніхто з них не постраждав.
Нагадаємо, рік тому російського капітана вантажного судна BBC Lagos засудили у Швеції до чотирьох місяці за гратами за керування кораблем у стані алкогольного сп'яніння.
130-метрове вантажне судно BBC Lagos з 5 тисячами тонн пшениці на борту сіло на мілину 3 серпня неподалік від Гельсінгборга.