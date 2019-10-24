В Швеции оштрафовали российского капитана, который пьяным посадил судно на мель

Шведский суд решил оштрафовать российского капитана судна Baltic Carrier, которое в сентябре село на мель у берегов города Хелсингборг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Sydsvenskan.

Суд решил присудить капитану 100 дневных штрафов в размере 50 шведских крон каждый (4,6 евро).

Вместе с тем, мужчину освободили от выплаты этих средств, учитывая время, проведенное им под арестом.

В конце сентября шведский суд арестовал капитана грузового судна Baltic Carrier на две недели.

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80-метровое судно направлялось из Калининграда в Лидчепинг, когда 24 сентября село на мель. Все члены его экипажа были россиянами.

Причиной аварии стало то, что капитан заснул во время управления кораблем. Он также признал, что употреблял алкоголь, но настаивал на том, что это было не менее чем за семь часов до инцидента, и речь идет про "одно-два пива".

Отмечается, что подобные инциденты – не редкость для региона. С 1985 года на мель вблизи Хелсингборга садились 13 судов. В пяти случаях это произошло из-за того, что ответственное лицо засыпало на посту. В трех случаях речь шла об управлении кораблем в нетрезвом состоянии.