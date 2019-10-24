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Глава МЗС Литви закликав звільнити українського журналіста Асєєва

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Глава МЗС Литви закликав звільнити українського журналіста Асєєва

Четвер, 24 жовтня 2019, 18:39

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс закликає негайно звільнити незаконно ув'язненого підконтрольними Росії бойовиками українського журналіста Станіслава Асєєва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я приєднуюся до міжнародного співтовариства і закликаю негайно звільнити українського журналіста Станіслава  Асєєва. Його ув'язнення так званою Донецької народною республікою і шокуючий 15-річний термін є кричущим нападом на вільні та незалежні засоби масової інформації", - заявив глава дипломатії Литви у своєму Twitter.

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22 жовтня бойовики підтримуваного Росією угруповання "ДНР" оголосили про "засудження" Асєєва до "15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму".

Відомо, що автор колонок проекту Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні "ДНР", за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з так званим "судовим рішенням" стосовно Асєєва.

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