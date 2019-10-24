Глава МЗС Литви закликав звільнити українського журналіста Асєєва

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс закликає негайно звільнити незаконно ув'язненого підконтрольними Росії бойовиками українського журналіста Станіслава Асєєва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я приєднуюся до міжнародного співтовариства і закликаю негайно звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва. Його ув'язнення так званою Донецької народною республікою і шокуючий 15-річний термін є кричущим нападом на вільні та незалежні засоби масової інформації", - заявив глава дипломатії Литви у своєму Twitter.

Читайте також В ЄС закликають негайно звільнити українського журналіста Асєєва

22 жовтня бойовики підтримуваного Росією угруповання "ДНР" оголосили про "засудження" Асєєва до "15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму".

Відомо, що автор колонок проекту Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні "ДНР", за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з так званим "судовим рішенням" стосовно Асєєва.