В ЄС закликають негайно звільнити українського журналіста Асєєва

В Європейському Союзі закликають негайно звільнити незаконно ув'язненого підконтрольними Росії бойовиками громадянина України, журналіста Станіслава Асєєва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні.

"Позбавлення незалежних журналістів права голосу та свобода вираження поглядів неприйнятні. ЄС продовжує закликати звільнити усіх незаконно затриманих ув'язнених у непідконтрольних уряду районах України", - йдеться у заяві.

The EU calls for the immediate release of 🇺🇦 journalist Stanislav Aseev. The silencing of independent journalists and freedom of expression is unacceptable. 🇪🇺 continues to call for the release of all illegally-detained prisoners in the non-government controlled areas of Ukraine. pic.twitter.com/iD4VHqauRq