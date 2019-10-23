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В ЄС закликають негайно звільнити українського журналіста Асєєва

Середа, 23 жовтня 2019, 21:01

В Європейському Союзі закликають негайно звільнити незаконно ув'язненого підконтрольними Росії бойовиками громадянина України, журналіста Станіслава Асєєва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні.

"Позбавлення незалежних журналістів права голосу та свобода вираження поглядів неприйнятні. ЄС продовжує закликати звільнити усіх незаконно затриманих ув'язнених у непідконтрольних уряду районах України", - йдеться у заяві.

22 жовтня бойовики підтримуваного Росією угруповання "ДНР" оголосили про "засудження" Асєєва до "15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму".

Відомо, що автор колонок проекту Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні "ДНР", за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з так званим "судовим рішенням" стосовно Асєєва.

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