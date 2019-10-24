Глава МИД Литвы призвал освободить украинского журналиста Асеева

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призывает немедленно освободить незаконно заключенного подконтрольными России боевиками украинского журналиста Станислава Асеева.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я присоединяюсь к международному сообществу и призываю немедленно освободить украинского журналиста Станислава Асеева. Его заключение так называемой Донецкой народной республикой и шокирующий 15-летний срок является вопиющим нападением на свободные и независимые средства массовой информации", - заявил глава дипломатии Литвы в своем Twitter.

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22 октября боевики поддерживаемой Россией группировки "ДНР" объявили об "осуждении" Асеева на "15 лет лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима".

Известно, что автор колонок проекта Донбасс.Реалии Станислав Асеев (Васин) находится в заключении "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым "судебным решением" относительно Асеева.