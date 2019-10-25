Президент Польщі розказав, чого хоче від відносин з Україною

Польський президент, говорячи про проблеми історичного минулого, заявив, що не очікує у відносинах з Україною "нічого більшого, крім правди".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Анджей Дуда розповів в ефірі телеканалу Trwam і радіо Maryja.

"Між нами є деякі проблеми, що випливають з історичного минулого, і ми хочемо поговорити про ці проблеми, тому що ми вважаємо, що наші відносини можуть бути побудовані тільки на основі правди – як міждержавні, так і політичні та міжособистісні. Ми очікуємо цього й не хочемо нічого більшого, ніж правда", - зазначив він.

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Дуда підкреслив, що вважає згоду України на відновлення ексгумації важливим кроком нової влади.

"Я радий цьому, тому що особисто обговорив проблему з президентом Зеленським і сказав, що для мене це така важлива річ для відновлення наших відносин і того, щоб ми могли спокійно говорити щодо різних питань", - додав він.

Польський президент підкреслив, що Польща підтримує європейські прагнення України та відновлення її територіальної цілісності.

"Ми твердо вимагаємо, щоб ці території були повернуті Україні, щоб Україна перебувала в межах її кордонів, які були до анексії", - заявив Анджей Дуда.

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Як повідомлялося наприкінці вересня, Україна надала Польщі формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

Це сталося після візиту до Польщі Володимира Зеленського, під час якого він заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи.