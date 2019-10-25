Президент Польши рассказал, чего хочет от отношений с Украиной

Польский президент, говоря о проблемах исторического прошлого, заявил, что не ожидает в отношениях с Украиной "ничего большего, кроме правды".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Анджей Дуда рассказал в эфире телеканала Trwam и радио Maryja.

"Между нами есть некоторые проблемы, вытекающие из исторического прошлого, и мы хотим поговорить об этих проблемах, потому что мы считаем, что наши отношения могут быть построены только на основе правды - как межгосударственные, так и политические и межличностные. Мы ожидаем этого и не хотим ничего больше, чем правда", - отметил он.

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Дуда подчеркнул, что считает согласие Украины на возобновление эксгумации важным шагом новой власти.

"Я рад этому, потому что лично обсудил проблему с президентом Зеленским и сказал, что для меня это такая важная вещь для восстановления наших отношений и того, чтобы мы могли спокойно говорить по различным вопросам", - добавил он.

Польский президент подчеркнул, что Польша поддерживает европейские стремления Украины и восстановления ее территориальной целостности.

"Мы твердо требуем, чтобы эти территории были возвращены Украине, чтобы Украина находилась в пределах ее границ, которые были до аннексии", - заявил Дуда.

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Как сообщалось в конце сентября, Украина дала Польше формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

Это произошло после визита в Польшу Владимира Зеленского, во время которого он заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы.