ЄС звернувся до Білорусі через новий смертний вирок

Євросоюз закликав Білорусь запровадити мораторій на смертну кару у відповідь на новий смертний вирок, винесений в країні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві речниці ЄС із закордонних справ, оприлюдненій у понеділок, 28 жовтня.

"Брестський обласний суд в Білорусі засудив до смертної кари Віктора Сергіля. Європейський Союз висловлює щире співчуття всім, хто постраждав від цього злочину", - сказано в заяві.

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Сергіля визнали винним у жорстокому вбивстві восьмирічної дівчинки у місті Лунінець в 2018 році та засудили до розстрілу. Матір дівчинки отримала 25 років виправної колонії суворого режиму за співучасть у злочині.

"Євросоюз виступає проти смертної кари за будь-яких обставин. Смертна кара - це нелюдське і неефективне покарання, яке не може служити стримуючим фактором", - йдеться у заяві.

Мораторій на смертну кару в Білорусі міг би стати першим позитивним кроком на шляху до скасування смертної кари в країні, заявила речниця.

Білорусь залишається єдиною країною в Європі і на просторі СНД, де зберігається смертна кара. Її присуджують чоловікам. Жінок засуджують до тривалого тюремного ув’язнення.