ЄС засудив рішення США відновити смертну кару на федеральному рівні

Європейський Союз засудив рішення департаменту юстиції США про поновлення застосування смертної кари на федеральному рівні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі речниці зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненому на сайті відомства у п’ятницю.

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"Після фактичного 16 років мораторію, департамент юстиції США вчора оголосив, що федеральний уряд відновить смертну кару. Таке рішення суперечить зростаючому тренду щодо скасування смертної кари як в США, так і в усьому світі", - йдеться у коментарі.

"Смертна кара порушує невід’ємне право на життя, відображене в Універсальній декларації з прав людини, та є жорстким, негуманним та принизливим покаранням", - сказано у заяві.

Речниця наголошує: Євросоюз рішуче виступає проти смертної кари та буде продовжувати домагатися її скасування в усьому світі.

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Як повідомляє "Голос Америки", смертна кара на федеральному рівні була скасована в США в 1972 році, після того як Верховний суд визнав її "дискреційним покаранням". Але пізніше, в 1988 році, вона була частково відновлена, що призвело до страти трьох ув'язнених.

США — єдина із західних країн, де досі оголошують смертні вироки. У двадцяти дев'яти штатах діють закони про смертну кару. У минулому році в США було страчено 25 ув'язнених, засуджених до смертної кари.

Федеральне бюро в'язниць США відновить практику страти. У найближчі місяці планується стратити п'ятьох ув'язнених, засуджених до смертної кари та засуджених за вбивство, повідомило в четвер Міністерство юстиції.