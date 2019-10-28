ЕС обратился к Беларуси в связи с новым смертным приговором
Евросоюз призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в ответ на новый смертный приговор, вынесенный в стране.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по иностранным делам, обнародованном в понедельник, 28 октября.
"Брестский областной суд в Беларуси приговорил к смертной казни Виктора Сергиля. Европейский Союз выражает искренние соболезнования всем, кто пострадал от этого преступления", - говорится в заявлении.
Сергиля признали виновным в жестоком убийстве восьмилетней девочки в городе Лунинец в 2018 году и приговорили к расстрелу. Мать девочки получила 25 лет исправительной колонии строгого режима за соучастие в преступлении.
"Европейский Союз выступает против смертной казни при любых обстоятельствах. Смертная казнь - это бесчеловечное и неэффективное наказание, которое не может служить сдерживающим фактором", - говорится в заявлении.
Мораторий на смертную казнь в Беларуси мог бы стать первым положительным шагом на пути к отмене смертной казни в стране, заявила пресс-секретарь.
Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь. К ней приговаривают мужчин. Женщин приговаривают к длительному тюремному заключению.